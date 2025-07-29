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لبنان

مجلسان جديدان لهاتين النقابتين في بعلبك الهرمل والبقاع

Lebanon 24
29-07-2025 | 03:23
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أجرت نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل انتخاباتها العامة، وعلى أثرها عقد المجلس التنفيذي للنقابة جلسة خاصة، تم خلالها توزيع المناصب والمهام، حيث فاز علي ابراهيم عبد الساتر بمركز الرئيس وابتسام عدنان الحريري بمركز نائب الرئيس.
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كذلك تمت إنتخابات نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع ونتج عنها فوز جمال علي طليس بموقع الرئيس وعلي سليمان مرتضى بموقع نائب الرئيس.
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