مجلسان جديدان لهاتين النقابتين في بعلبك الهرمل والبقاع

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أجرت نقابة عمال ومستخدمي بلديات انتخاباتها العامة، وعلى أثرها عقد للنقابة جلسة خاصة، تم خلالها توزيع المناصب والمهام، حيث فاز بمركز الرئيس وابتسام عدنان بمركز .كذلك تمت إنتخابات نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في ونتج عنها فوز جمال بموقع الرئيس وعلي سليمان بموقع نائب الرئيس.