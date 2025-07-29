عون غادر الى الجزائر

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غادر رئيس الجمهورية ظهر اليوم ، متوجها الى في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من ، يرافقه والمغتربين يوسف رجي، ووزير الاعلام بول ، ووفد رسمي.ومن المقرر أن يجري محادثات رسمية مساء اليوم مع نظيره وعدد من المسؤولين الجزائريين، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين. (الوكالة الوطنية للإعلام)