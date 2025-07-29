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لبنان

عون غادر الى الجزائر

Lebanon 24
29-07-2025 | 05:42
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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم مطار بيروت، متوجها الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير الاعلام بول مرقص، ووفد رسمي.
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ومن المقرر أن يجري الرئيس عون محادثات رسمية مساء اليوم مع نظيره الجزائري وعدد من المسؤولين الجزائريين، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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