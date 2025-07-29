في صيدا.. مخالفات بالجملة وإقفال ملحمة وفرن

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انطلقت حملة رقابية مشتركة على المؤسسات الغذائية في ، بتوجيهات من محافظ الجنوب ، وبتنسيق بين وزارات الاقتصاد، الصحة، والزراعة، وبمؤازرة .شملت الجولة 20 مؤسسة في السوق التجاري، أسفرت عن إقفال ملحمة وفرن لمخالفتهما معايير سلامة الغذاء، وتوجيه إنذارين لمسلخ دجاج ومحل وأجبان، إضافة إلى تنبيهات لعشر مؤسسات أخرى.وأكدت الجهات المعنية أن الحملة ستتوسع خلال الأيام المقبلة لتشمل قضاءي صور وجزين.