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لبنان

في صيدا.. مخالفات بالجملة وإقفال ملحمة وفرن

Lebanon 24
29-07-2025 | 06:12
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انطلقت صباح اليوم حملة رقابية مشتركة على المؤسسات الغذائية في صيدا، بتوجيهات من محافظ الجنوب منصور ضو، وبتنسيق بين وزارات الاقتصاد، الصحة، والزراعة، وبمؤازرة الأمن العام.
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شملت الجولة 20 مؤسسة في السوق التجاري، أسفرت عن إقفال ملحمة وفرن لمخالفتهما معايير سلامة الغذاء، وتوجيه إنذارين لمسلخ دجاج ومحل ألبان وأجبان، إضافة إلى تنبيهات لعشر مؤسسات أخرى.

وأكدت الجهات المعنية أن الحملة ستتوسع خلال الأيام المقبلة لتشمل قضاءي صور وجزين.
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