مصاب بطلقٍ ناريّ... العثور على جثة طبيب داخل منزله

أفادت مندوبة " "، عن العثور على جثة الطبيب ه.ق، وهو مصاب بطلقٍ ناريّ، داخل منزله في بلدة قب الياس.

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وعلى الفور، حضرت القوى الأمنيّة والأدلة الجنائيّة والطبيب الشرعي إلى المنزل، لمعاينة الجثة، بينما رجّحت المعلومات أنّ يكون الطبيب أقدم على الإنتحار.