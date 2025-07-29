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لبنان

مصاب بطلقٍ ناريّ... العثور على جثة طبيب داخل منزله

Lebanon 24
29-07-2025 | 06:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة الطبيب ه.ق، وهو مصاب بطلقٍ ناريّ، داخل منزله في بلدة قب الياس.
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وعلى الفور، حضرت القوى الأمنيّة والأدلة الجنائيّة والطبيب الشرعي إلى المنزل، لمعاينة الجثة، بينما رجّحت المعلومات أنّ يكون الطبيب أقدم على الإنتحار.
 
 
 
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