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لبنان

دعم تعليمي من صندوق الزكاة لطلاب AUB

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:16
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قدّم وفد من صندوق الزكاة في لبنان تبرعًا للجامعة الأميركية في بيروت لدعم "صندوق منحة صندوق الزكاة الدراسية"، الهادف إلى تمويل تعليم الطلاب اللبنانيين غير القادرين ماديًا.
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وأكد الطرفان خلال الزيارة أهمية الشراكة بينهما في ظل الأزمة الاقتصادية، فيما شدد رئيس مجلس الأمناء محمد جوزو على أن الاستثمار في التعليم هو ركيزة لبناء المجتمعات.
 
 
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