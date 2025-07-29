دعم تعليمي من صندوق الزكاة لطلاب AUB

قدّم وفد من في تبرعًا للجامعة الأميركية في لدعم "صندوق منحة صندوق الزكاة الدراسية"، الهادف إلى تمويل تعليم الطلاب اللبنانيين غير القادرين ماديًا.

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وأكد الطرفان خلال الزيارة أهمية الشراكة بينهما في ظل الأزمة الاقتصادية، فيما شدد رئيس على أن الاستثمار في التعليم هو ركيزة لبناء المجتمعات.

