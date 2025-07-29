باسيل قدم على رأس وفد من الهيئة السياسية للتيار واجب العزاء بزياد الرحباني

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قدّم رئيس واجب العزاء بالفنان في على رأس وفد من الهيئة السياسية في الحر.وأشار الى أن " زياد لم يغب و موسيقاه ومسرحه كانا وسيبقيان دائما حاضرين"، لافتا الى أن "زياد عرف كيف يعزف على وتر وجعنا الوطني ويروي حكاياتنا اليومية ومن هنا أصبحنا نتداول مسرحياته بيومياتنا الوطنية والاجتماعية والحياتية".واضاف: "زياد الرحباني ترك لنا إرثاً كبيراً وسيبقى حاضرا بوجداننا كشعب، وسواء كان حاضرا أو غائبا سنبقى نتناول أخباره ومنها اخبار البلد، ونحن نتوجع سنعرف الضحك لأنه جمع بين الاثنين".وقال: "زياد تكلم بالحق ورفض الظلم وكان مقاوماً بطبيعته لاي خطأ.وختم: هو زياد".