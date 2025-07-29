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لبنان
هل ستستمرّ إسرائيل باستهداف قادة "حزب الله"؟.. مصدر أمنيّ إسرائيليّ يُجيب
Lebanon 24
29-07-2025
|
07:44
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نقلت "الحدث" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "التصفيات ستستمر مستقبلا لأي قائد جديد في
حزب الله
"، مشيراً إلى أن "الاستهدافات لقيادة حزب الله ستقتصر على العسكرية وليس السياسية".
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وأضاف: "استهداف القيادات العسكرية لحزب الله ستشمل كامل الأراضي
اللبنانية
".
وأكد المصدر أن "المعركة مستمرة ما دام حزب الله يخرق الاتفاق"، مضيفاً "سنستهدف أي محاولة لإعادة تأهيل حزب الله أو دعم خارجي".
وقال: "رصد محاولات من حزب الله لإعادة بناء منظوماته والضرر الذي تعرض له الحزب كبير وتعافيه سيستغرق سنوات".
وأضاف: "لا أدلة على التعاون المباشر بين حزب الله وفصائل فلسطينية في
لبنان
وسيتم إحباط أي محاولة تعاون مباشر بينهما".
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