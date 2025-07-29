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لبنان
في طرابلس وعكار... ورش تدريبية لتمكين النساء ومكافحة العنف في أماكن العمل
Lebanon 24
29-07-2025
|
07:58
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نظمت جمعيتا "الاتحاد النسائي للعاملات في
الشمال
" و"
دنيا
للتنمية المستدامة" ورشتين تدريبيتين في
طرابلس
وعكار، ضمن مشروع "عملي حقي قراري" الهادف إلى دعم حقوق
النساء في
سوق العمل، ورفع مستوى الوعي باتفاقية
منظمة العمل
الدولية رقم 190 وتوصيتها رقم 206.
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وشارك في الورشتين، اللتين استمرتا أربعة أيام، أعضاء من
المجتمع المدني
وإعلاميون منخرطون في "ائتلاف عملي حقي قراري". وتناولت الجلسات عدة محاور، منها العنف الاقتصادي ضد النساء، الثغرات القانونية في قوانين العمل والتحرش، وشرح تفصيلي لمضمون الاتفاقية وآليات التوعية والمناصرة.
وشهدت الورشتان تفاعلاً لافتًا من المشاركين، وأكدتا على أهمية المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لضمان بيئة عمل خالية من العنف والانتهاكات، كما جرى تدريب المشاركين على تصميم حملات توعوية ومهارات الحوار مع أصحاب القرار.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية 190، التي أُقرت عام 2019، تُعد أول
اتفاقية دولية
تعالج قضايا العنف والتحرش في أماكن العمل بشكل شامل، بما في ذلك العنف الاقتصادي. أما المشروع المنفذ، فيستهدف أربعة أقضية شمالية، بدعم من برنامج FemPawer الإقليمي الذي يُطبق في
لبنان
وفلسطين وتونس والأردن.
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