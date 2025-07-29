ميشال عون قدّم العزاء للسيدة فيروز: كلنا سائرون وسنلتقي يوماً

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عبر عن حزنه العميق بفقدان الراحل زياد الرحباني وقال بعد تقديم واجب العزاء للسيدة وكريمتها ،ولأفراد عائلة الفقيد والاصدقاء في صالون رقاد السيدة في المحيدثة : "ابدع الراحل بعطاءاته وترك ارثا كبيرا سيسجله التاريخ".وختم قائلا :"من سار على الدرب وصل . كلنا سائرون نفسها وسنلتقي يوما".