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لبنان

ميشال عون قدّم العزاء للسيدة فيروز: كلنا سائرون وسنلتقي يوماً

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:04
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عبر الرئيس العماد ميشال عون عن حزنه العميق بفقدان الراحل زياد الرحباني  وقال بعد تقديم واجب العزاء للسيدة فيروز وكريمتها ريما الرحباني ،ولأفراد عائلة الفقيد والاصدقاء في صالون كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة بكفيا: "ابدع الراحل بعطاءاته وترك ارثا كبيرا سيسجله التاريخ".
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وختم قائلا :"من سار على الدرب وصل . كلنا سائرون على الطريق نفسها وسنلتقي يوما".
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