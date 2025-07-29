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لبنان

وزير قطريّ وصل إلى بيروت على متن طائرة خاصة... ما السبب؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:38
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أفادت "الجديد" أن وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد ال ثاني وصل مع وفد قطري مرافق له إلى بيروت في طائرة خاصة لتقديم العزاء في وفاة زياد الرحباني.
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