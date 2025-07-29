التعازي مستمرّة في كنيسة رقاد السيّدة... ورسالة قطريّة إلى السيّدة فيروز

تقبّلت السيّدة فيروز وعائلة الفنان الراحل ، التعازي في رقاد السيّدة في ، لليوم الثاني.

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وحضر إلى الشيخ مع وفد مرافق له، وقدّم واجب العزاء للسيّدة فيروز ولعائلتها.