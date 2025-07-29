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لبنان

التعازي مستمرّة في كنيسة رقاد السيّدة... ورسالة قطريّة إلى السيّدة فيروز

Lebanon 24
29-07-2025 | 09:19
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تقبّلت السيّدة فيروز وعائلة الفنان الراحل زياد الرحباني، التعازي في كنيسة رقاد السيّدة في بكفيا، لليوم الثاني.
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وحضر إلى صالون الكنيسة وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد ال ثاني مع وفد مرافق له، وقدّم واجب العزاء للسيّدة فيروز ولعائلتها.
 
 
وحمل الوزير القطريّ رسالة إلى السيّدة فيروز، كما حضر أيضاً سفراء وسياسيّون، إضافة إلى فنانين وممثلين وإعلاميين، قاموا بواجب العزاء.
 
 
 
 
 
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