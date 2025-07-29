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لبنان

لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!

Lebanon 24
29-07-2025 | 12:35
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هل تعلم أنّك تشرب البلاستيك؟ نعم... حتى من زجاجات المياه "الآمنة".. دراسة حديثة كشفت أرقامًا صادمة فما القصة؟

التفاصيل عبر الفيديو المرفق.
 
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