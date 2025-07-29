Advertisement

لبنان

متري يؤكد دعم لبنان لحل الدولتين ويدعو لوقف الانتهاكات في فلسطين

Lebanon 24
29-07-2025 | 13:26
A-
A+

Doc-P-1398157-638894177321376673.png
Doc-P-1398157-638894177321376673.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك نائب رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور طارق متري في المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، حيث شدد في كلمته على دعم لبنان الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمبادرة العربية للسلام.
Advertisement

وأعرب متري عن شكره للسعودية وفرنسا على تنظيم المؤتمر، مثنيًا على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف المجازر في غزة.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الحصار والتجويع والقتل، ضاربًا بالقانون الدولي عرض الحائط، مما يستدعي ردًا سياسيًا وحقوقيًا فاعلًا. كما ندد بتصعيد إسرائيل المتواصل في الأراضي الفلسطينية واستهدافها للمنشآت المدنية والإنسانية، وعلى رأسها الأونروا.

وفي الشأن اللبناني، أشار متري إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة لبنان، رغم التزام بيروت بوقف الأعمال العدائية والقرار 1701، مشيدًا بدور قوات اليونيفيل في دعم الاستقرار، ومؤكدًا طلب لبنان تمديد ولايتها دون تعديل.

وختم متري كلمته بالدعوة إلى أن يكون هذا المؤتمر محطة فعلية لإعادة الاعتبار للشرعية الدولية، وإطلاق جهود منسقة لحماية حقوق الفلسطينيين وتحقيق السلام العادل والشامل. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: ندعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي في سوريا ونطالب بوقف فوري لجميع أعمال العنف
lebanon 24
29/07/2025 22:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: اعترافنا بدولة فلسطين يؤكد أن حماس على خطأ
lebanon 24
29/07/2025 22:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يؤكد لرئيس إيران موقف المملكة في دعم الحوار لتسوية الخلافات
lebanon 24
29/07/2025 22:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
متري من إشبيلية: لبنان بحاجة لدعم دولي لإزالة آثار الحرب والإنهيار
lebanon 24
29/07/2025 22:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2025-07-29
15:10 | 2025-07-29
14:50 | 2025-07-29
14:49 | 2025-07-29
14:45 | 2025-07-29
14:41 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24