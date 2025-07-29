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لبنان

البعريني: خطوة الدول الكبرى اعترافاً بفلسطين تغيّر مسار الصراع العربي–الإسرائيلي

Lebanon 24
29-07-2025 | 14:49
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كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "‏إعتراف الدول الكبرى بدولة فلسطين، بدءاً من التعاون السعودي الفرنسي الذي أثمر اعتراف فرنسا بداية بالدولة الفلسطينيّة، ثم بريطانيا، يُشكّل نقطة تحوّل مفصلية في مسار الصراع العربي–الإسرائيلي. هذا الاعتراف يعكس قناعة دولية متزايدة بأنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد العادل والدائم ولوقف المظالم في غزّة والضفة والمنطقة". 
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