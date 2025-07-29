البعريني: خطوة الدول الكبرى اعترافاً بفلسطين تغيّر مسار الصراع العربي–الإسرائيلي

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "‏إعتراف الدول الكبرى بدولة ، بدءاً من التعاون السعودي الفرنسي الذي أثمر اعتراف بداية بالدولة الفلسطينيّة، ثم ، يُشكّل نقطة تحوّل مفصلية في مسار الصراع العربي– . هذا الاعتراف يعكس قناعة دولية متزايدة بأنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد العادل والدائم ولوقف المظالم في غزّة والضفة والمنطقة".

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