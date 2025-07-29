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لبنان

عن الموقوفين السوريين في لبنان وعودة النازحين... ماذا كشفت السيّد؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 15:14
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اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعيّة حنين السيّد، مساء اليوم، أنّ "الوضع في سوريا اختلف جدا بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد مما مهّد لبدء عمليات عودة السوريين". 
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وأشارت السيّد إلى أنها تسعى لعودة آمنة ومستدامة للسوريين إلى بلدهم. 

تابعت: "معظم المناطق في سوريا الآن آمنة". 

وشددت السيّد على أنّ "لا صحة للربط بين عودة النازحين وإطلاق سراح الموقوفين السوريين من لبنان". 

أكملت:"هناك محادثات بين بيروت ودمشق بشأن الموقوفين". 
 

 

 

 
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