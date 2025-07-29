عن الموقوفين السوريين في لبنان وعودة النازحين... ماذا كشفت السيّد؟

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وأشارت السيّد إلى أنها تسعى لعودة آمنة ومستدامة للسوريين إلى بلدهم.تابعت: "معظم المناطق في سوريا الآن آمنة".وشددت السيّد على أنّ "لا صحة للربط بين عودة وإطلاق سراح الموقوفين السوريين من ".أكملت:"هناك محادثات بين ودمشق بشأن الموقوفين".