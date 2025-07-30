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لبنان
حزب بارز يبدّل قواعد العلاقة مع الإعلام
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
30-07-2025
|
01:45
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عبّر بعض الإعلاميين العاملين في الشأن السياسي عن انطباعهم بأن رئيس إحدى الدوائر الإعلامية في حزب بارز لا يُظهر نفس الليونة والانفتاح في التعاطي معهم كما كان يفعل سلفه، مشيرين إلى أن العلاقة باتت تتّسم ببرودة ملحوظة، وأن حواجز فعلية قد وُضِعت بينهم وبين قيادة الدائرة، ما غيّر من طبيعة العلاقة التي كانت أكثر سلاسة في السابق.
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غير أن مصادر مقرّبة أوضحت أن ما يجري يندرج في سياق عملية إعادة تنظيم العلاقة الإعلامية وفق أسس جديدة تتلاءم مع طبيعة المرحلة الراهنة، والتي تتطلّب ضبطاً دقيقاً للخطاب الإعلامي.
وأكدت المصادر أن الرجل لا يسعى لعزل الإعلاميين أو تحجيم دورهم، بل إنّ ما يحصل اليوم ليس إلا جزءاً من توجه مدروس لضمان تماسك الخطاب وتفادي الفوضى، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات السياسية والاصطفافات الحادة التي تشهدها البلاد.
المصدر:
لبنان 24
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