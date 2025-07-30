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لبنان
"اتحاد" يطالب وزارة التربية بالتدخل فورًا لوضع حد لزيادات الأقساط في المدارس الخاصة
Lebanon 24
30-07-2025
|
01:50
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طالب "اتحاد الضياء لنقابات العمال والمستخدمين في
بيروت
وجبل
لبنان
"، وزارة التربية بـ"التدخل فورًا لوضع حد لزيادات الاقساط المدرسية التي تقدم عليها المدارس الخاصة للعام الدراسي 2025–2026".
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وقال في بيان:"في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر والضغط المعيشي الخانق الذي يرزح تحته ذوو الدخل المحدود، فوجئ اللبنانيون بسلسلة من قرارات المدارس الخاصة برفع الأقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل، بشكل لا يتناسب مع مداخيل العائلات وقدرتها على تحمّل المزيد من الأعباء".
واستنكر "الزيادات العشوائية، التي تُعد تعديا مباشرا على حقّ المواطن في تعليم أولاده، وتحويل هذا الحق الأساسي إلى امتياز طبقي محروم منه غالبية الشعب"، لافتا الى ان "ما يزيد من خطورة هذه الخطوة هو صمت الدولة وتخليها عن مسؤولياتها، لا سيما وزارة التربية التي تُفترض أن تلعب دور الضابط والمنظم، ولكنها تتفرّج على المدارس الخاصة تفرض ما تشاء من زيادات دون رقابة حقيقية أو مساءلة".
واكد ان "استمرار هذا النهج سيؤدي إلى دفع المزيد من الطلاب خارج المدارس و إنهاك الأهالي ماليًا ونفسيًا، وايضاً زيادة الفوارق الطبقية في فرص التعليم"، مطالبا بـ"تدخّل فوري من وزارة التربية لوضع حد للزيادات التعسفية، وباعتماد معايير شفافة وموحّدة لتحديد الأقساط وتعزيز التعليم الرسمي كخيار فعلي بديل ومجاني".
ختم:"لن نقف متفرجين على هذا الإهمال، ونناشد جميع النقابات والاتحادات والهيئات التربوية أن تتحرك دفاعًا عن التعليم وحقّ أولادنا فيه، لأن مستقبل الأجيال المقبلة ليس للبيع ولا للمساومة".
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