سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان

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أظهر تقرير صادر عن عن وضعية الأوراق النقدية والنقود المعدنية ان عدد الاوراق النقدية المتلفة بالليرة خلال عام بلغ 96،730،000 ليرة بقيمة وصلت الى 9،632،462،134،000 ليرة، كما بلغت الاوراق النقدية المسحوبة من التداول 9،779،252،134،000 ليرة.وفي هذا الإطار، اعتبر والمالي الدكتور عبر " " ان "هذه الخطوة من قبل مصرف هي اجراء روتيني حيث يقوم دوريا بسحب الفئات النقدية غير المتداولة من السوق وضخ فئات أخرى مكانها لتسهيل عملية التداول بالليرة اللبنانية".وأشار إلى ان "هناك فئات نقدية لم تعد متداولة كورقة الـ 10 آلاف ليرة والـ 5 آلاف ليرة والـ 500 ليرة والـ 250 ليرة لذا تم سحبها من السوق"، ولفت إلى ان "المركزي" قام أيضا باستبدال أوراق نقدية من الفئات الكبيرة المُهترئة بأخرى جديدة".وشدد على ان "لا خطر على السيولة بالليرة اللبنانية جراء هذه الخطوة"، مشيرا إلى "وجود 79 تريليون ليرة سيولة نقدية بالعملة الوطنية".