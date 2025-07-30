Advertisement

لبنان

سلسلة مداهمات للجيش في عدد من المناطق.. هذه حصيلتها

Lebanon 24
30-07-2025 | 02:58
A-
A+
Doc-P-1398373-638894664047456910.jpg
Doc-P-1398373-638894664047456910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذت وحدات من الجيش فجر اليوم، سلسلة مداهمات أمنية واسعة في مناطق القويطع، الكورة، راسنحاش، الهري، وشكا، بإشراف مديرية المخابرات، بحسب ما افادت مندوبة  "لبنان 24".
Advertisement
وقد أسفرت العمليات عن توقيف عدد من الأشخاص من الجنسية السورية لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. كما تم ضبط ومصادرة عدد من الدراجات النارية والسيارات غير القانونية التي كانت بحوزة الموقوفين.

وتمّ تحويل جميع الموقوفين مع المضبوطات إلى القضاء المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما نفذت قوة مشتركة من مديرية المخابرات في الجيش والشرطة العسكرية فجر اليوم مداهمة أمنية على أحد المنازل في محلة الهيكلية وذلك في إطار ملاحقة أحد المطلوبين.
وبحسب المعلومات لم تسفر المداهمة عن توقيف المطلوب لعدم العثور عليه.
 
مواضيع ذات صلة
سلسلة مداهمات وتوقيفات للجيش
lebanon 24
30/07/2025 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. الجيش ينفذ سلسلة مداهمات ويوقف مطلوبين (صور)
lebanon 24
30/07/2025 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قوة من الجيش مع دورية من مديرية المخابرات تقوم بمداهمة عدد من المطلوبين في منطقة اليمونة شرقي لبنان
lebanon 24
30/07/2025 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمات للجيش في حارة حريك وبئر العبد (فيديو)
lebanon 24
30/07/2025 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-07-30
06:03 | 2025-07-30
05:55 | 2025-07-30
05:54 | 2025-07-30
05:51 | 2025-07-30
05:42 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24