سلسلة مداهمات للجيش في عدد من المناطق.. هذه حصيلتها

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نفّذت وحدات من الجيش فجر اليوم، سلسلة مداهمات أمنية واسعة في مناطق القويطع، ، ، ، وشكا، بإشراف ، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد أسفرت العمليات عن توقيف عدد من الأشخاص من الجنسية لدخولهم الأراضي بطريقة غير شرعية. كما تم ضبط ومصادرة عدد من الدراجات النارية والسيارات غير القانونية التي كانت بحوزة الموقوفين.وتمّ تحويل جميع الموقوفين مع المضبوطات إلى المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.كما نفذت قوة مشتركة من والشرطة العسكرية فجر اليوم مداهمة أمنية على أحد المنازل في محلة الهيكلية وذلك في إطار ملاحقة أحد المطلوبين.وبحسب المعلومات لم تسفر المداهمة عن توقيف المطلوب لعدم العثور عليه.