تزامناً مع جلسة مجلس النواب غداً.. تدابير سير في وسط بيروت

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أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي أنه وعند السّاعة 11,00 من تاريخ اليوم الأربعاء 30-7-2025، ستَعقُد اللّجان النّيابيّة المشتركة في مجلس النّواب جلسة لدراسة المشاريع المُدرَجَة على جدول الأعمال.لذلك، سيتم إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 07،00 وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبلافتات المرور الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.