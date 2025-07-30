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لبنان

محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة في عيتا الشعب ولا إصابات

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:41
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ألقت محلقة اسرائيلية قبل ظهر اليوم الأربعاء قنبلة في بلدة عيتا الشعب بالقرب من جبانة البلدة من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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