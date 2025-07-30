وفد من الكتلة الوطنيّة زار عون: دعم كامل للبدء بتنفيذ خطاب القسم

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زار وفدٌ من اللجنة التنفيذيّة في الكتلة الوطنيّة رئيس الجمهوريّة في ، ضمّ ميشال حلو، مسؤول العلاقات السياسيّة كميل موراني، لين ، حسين العشي، ليا غانم وپول . وابدت الكتلة في بيان ، "الدعم الكامل للبدء بتنفيذ ما جاء في خطاب القسم، من بسطٍ كامل لسيادة الدولة؛ عبر حلّ أزمة سلاح وتحرير الأراضي التي احتلّتها في الحرب الأخيرة، كما والقيام بالإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة المطلوبة، وإعادة إعمار ما تهدّم".ولفت البيان الى "نقاش دار حول ضرورة العمل على استقلالية ومحاسبة المرتكبين، وحول تصويت المغتربين، حيثُ كان توافقٌ ‏تام للعمل، كلٌّ من موقعه، لضمان حقّ المغتربين في الانتخاب في دوائر قَيدِهم كما سائر اللبنانيين، وعدم حصرهم في 6 نواب".