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لبنان

وفد من الكتلة الوطنيّة زار عون: دعم كامل للبدء بتنفيذ خطاب القسم

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:47
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زار وفدٌ من اللجنة التنفيذيّة في الكتلة الوطنيّة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، ضمّ  الأمين العام ميشال حلو، مسؤول العلاقات السياسيّة كميل موراني، لين حرفوش، حسين العشي، ليا غانم وپول صابر. وابدت الكتلة في بيان ، "الدعم الكامل للبدء بتنفيذ ما جاء في خطاب القسم، من بسطٍ كامل لسيادة الدولة؛ عبر حلّ أزمة سلاح حزب الله وتحرير الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في الحرب الأخيرة، كما والقيام بالإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة المطلوبة، وإعادة إعمار ما تهدّم".
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ولفت البيان الى "نقاش دار حول ضرورة العمل على استقلالية القضاء ومحاسبة المرتكبين، وحول تصويت المغتربين، حيثُ كان توافقٌ ‏تام للعمل، كلٌّ من موقعه، لضمان حقّ المغتربين في الانتخاب في دوائر قَيدِهم كما سائر اللبنانيين، وعدم حصرهم في 6 نواب".
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