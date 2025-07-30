تركيب إشارات مرورية ولافتات في اهدن

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قامت فرق الصيانة في بلدية - اهدن بتركيب الاشارات المرورية الجديدة التي تسهم في نجاح خطة السير، كذلك اللافتات المرشدة للصروح والسياحية بألوان محددة لاشارات السير واخرى للارشاد على الطرقات والمفارق .