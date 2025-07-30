Advertisement

لبنان

تركيب إشارات مرورية ولافتات في اهدن

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1398427-638894731783924108.jpg
Doc-P-1398427-638894731783924108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت فرق الصيانة في بلدية زغرتا - اهدن بتركيب الاشارات المرورية الجديدة التي تسهم في نجاح خطة السير، كذلك اللافتات المرشدة للصروح الدينية والسياحية بألوان محددة  لاشارات السير واخرى للارشاد على الطرقات والمفارق .
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
صاعقة كهربائية تودي بحياة شاب أثناء تركيب إنارة لحفل زفاف
lebanon 24
30/07/2025 15:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا – إهدن في الذكرى 47 لمجزرة إهدن: لبنان بأمس الحاجة الى المسامحة
lebanon 24
30/07/2025 15:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
محمية إهدن تستقبل آلاف الزوار وتحذر من خطر الحرائق مع موجة الحر
lebanon 24
30/07/2025 15:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة مياه لبنان الشمالي – إهدن تدعو لعدم ركن السيارات فوق ريغارات المياه
lebanon 24
30/07/2025 15:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-07-30
08:30 | 2025-07-30
08:28 | 2025-07-30
08:26 | 2025-07-30
08:25 | 2025-07-30
08:15 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24