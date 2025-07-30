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لبنان

استمرار الحملة الرقابية على المؤسسات الغذائية في صور

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:58
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صور جال مراقبو الاقتصاد، بناء على توجيهات محافظ الجنوب منصور ضو باستكمال الحملة الرقابية الشاملة والمشتركة بين مصلحة الاقتصاد في الجنوب والرقابة الصحية في بلدية صور ومصلحة الصحة ومصلحة الزراعة وبمؤازرة عناصر من الامن العام، في المؤسسات الغذائية في السوق التجاري لمدينة صور، والتي شملت الملاحم ، والمسامك ، والمطاعم، ومحلات السمانة.
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وتم اعطاء التوجيهات اللازمة وانذارات اخيرة بوجوب تنفيذ بعض الشروط الصحية والفنية لتحسين شروط العمل.
 
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