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لبنان

فرار سجين من داخل مستشفى

Lebanon 24
30-07-2025 | 05:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السجين ر.ف، فرّ من مستشفى في طرابلس، خلال إجراء صورة شعاعيّة له.
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وبحسب المعلومات، فإنّ السجين المتورّط بجريمة قتل، غافل العناصر الأمنيّة في قسم التصوير الشعاعي في المستشفى، وتمكّن من الهرب.
 
وباشرت القوى الأمنية عمليات البحث عن ر.ف لتوقيفه.
 
 
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