فرار سجين من داخل مستشفى

أفادت مندوبة " "، أنّ السجين ر.ف، فرّ من مستشفى في ، خلال إجراء صورة شعاعيّة له.

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وبحسب المعلومات، فإنّ السجين المتورّط بجريمة قتل، غافل العناصر الأمنيّة في قسم التصوير الشعاعي في المستشفى، وتمكّن من الهرب.

وباشرت القوى الأمنية عمليات البحث عن ر.ف لتوقيفه.