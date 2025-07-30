زار وفد مجلس رجال الاعمال اللبناني - البرازيلي برئاسة ربيع افرام والتجارة عامر البساط، بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق ونائب رئيس غرفة وجبل الدكتور نبيل فهد، المجلس اللبناني البرازيلي نسيب الجميل وأعضاء المجلس غسان عساف وباتريك كلاسي وبيار بعقليني. وتم البحث خلال اللقاء في موضوع الإعفاءات الجمركية البرازيلية لبعض المنتجات ، والسعي إلى زيادة عدد السلع المعفية، فضلاً عن انضمام لبنان الى الـ"ميركوسير" اتفاقيات التجارة الحرة مع أميركا الجنوبية.

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افرام

وعرض افرام خلال اللقاء أهمية إعفاء عددا من السلع اللبنانية لا سيما زيت من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق البرازيلية، مؤكدًا "ضرورة توحيد الجهود مع المسؤولين اللبنانيين لا سيما وزير الاقتصاد من أجل العمل على توسيع مروحة الإعفاءات لتشمل سلعًا جديدة".

شقير

أما شقير فاعتبر أن "قرار الإعفاءات الجمركية البرازيلية للسلع اللبنانية تشكل فرصةً مهمة للمنتجات اللبنانية وخصوصًا المحددة في لائحة الإعفاءات كذلك لكونها تفتح الباب أمام إعفاءات جديدة لمنتجات كثيرة".

البساط

، أكد الوزير البساط أنه "سيولي الموضوع إهتمامًا خاصًا"، مشيراً الى أنه "سيتابع موضوع الـ"ميركوسير" (اتفاقيات التجارة الحرة مع أميركا الجنوبية)، حيث لديه اتصالات في الأرجنتين ويرى إذا هناك إمكانية أن نفتح المجال للدخول في هذه الاتفاقية ".

نقاش

وتم الاتفاق على العمل لزيادة السلع اللبنانية المعفية بمقابل قيام لبنان بإعفاءات مماثلة لسلع برازيلية يستوردها لبنان، وتوفير الدعم للصناعة اللبنانية وخفض كلفتها وإلغاء عن بعض المواد الأولية مثل البن من البرازيل والحليب وهي مواد أولية للصناعة.

وتم الاتفاق على أن يتم تحضير ملف يتضمن كل هذه النقاط وتقديمه الى ويزر الاقتصاد للعمل على متابعته.

وفي نهاية اللقاء، شكر الوفد للوزير البساط اهتمامه الكبير لمساعدته في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الإطار".