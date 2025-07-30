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لبنان

جبور: مبروك لمتعاقدي وزارة الإعلام إقرار قانون ضمهم لنظام التقاعد

Lebanon 24
30-07-2025 | 06:40
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كتب النائب جيمي جبور عبر حسابه على منصة "إكس":
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" مبروك لمتعاقدي وزارة الإعلام إقرار قانون ضمهم لنظام التقاعد في اللجان النيابية المشتركة على أمل إقراره قريباً جداً في الهيئة العامة".
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