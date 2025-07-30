لا كهرباء في مركز الضمان في جونية

اشتكى مواطنون من إنقطاع الكهرباء والإنترنت منذ أيّام، في الإجتماعيّ في ، ما أدى إلى عدم إنجاز معاملاتهم وتسديد المستحقات.

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وأُفيد أنّ موظفي الضمان في المركز المذكور، يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين، على الرغم من الصعوبات التقنية التي تُعيق عملهم.





