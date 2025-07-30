Advertisement

لبنان

بخاري من عكار : المستقبل جميل للبنان بإذن الله

Lebanon 24
30-07-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1398481-638894806102382825.jpg
Doc-P-1398481-638894806102382825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، في دارته في بلدة القرنة، في حضور عدد من المشايخ والفعاليات الدينية والاجتماعية.
Advertisement

وبعد اللقاء، توجّه السفير البخاري إلى دار الإفتاء في حلبا، حيث عقد لقاء موسع في حضوره، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والنيابية والإدارية والاجتماعية.

وكان في استقباله إلى جانب المفتي زكريا، النواب: محمد سليمان، محمد يحيى وأسعد درغام، محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، مطران عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور والنائب الأسقفي الماروني العام الأب الياس جرجس ممثلا راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، والأب ميشال بردقان ممثلا المطران إدوار ضاهر.

كما شارك في اللقاء ممثل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، الشيخ محمد العلي، رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة، الشيخ حسن حامد، ورئيس اتحاد بلديات نهر الأسطوان عمر سعيد الحايك، وعضوا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى النقيب محمد المراد والدكتور كفاح كسار، وأحمد الهضام ممثلا اللقاء الروحي في عكار، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأوقاف وصندوق الزكاة، ورؤساء بلديات وفعاليات دينية واجتماعية وإعلامية.

وخلال اللقاء، استمع السفير بخاري إلى عدد من المداخلات من المرجعيات الدينية والنيابية، التي شددت على دور المملكة العربية السعودية الداعم للبنان، وعلى مواقفها الثابتة في احتضان الشعب اللبناني ومساندته في مختلف المحطات.

وفي كلمته، شدد السفير بخاري على “ضرورة الحفاظ على جميع المكونات الموجودة في لبنان”، مشيدا بـ”نموذج العيش الواحد المتجلي في عكار كما في سائر المناطق اللبنانية”، وقال: “المستقبل جميل للبنان بإذن الله”.

المفتي زكريا

في تصريح له عقب اللقاء، أجاب مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا عن سؤال حول دلالات اللقاء مع السفير السعودي، فقال :""سعادة السفير بخاري يحرص دائما على عقد هذه اللقاءات، سواء في دارته أو في مقر السفارة أو خلال جولاته في المناطق، تأكيدا على رؤية المملكة التي تسعى دائما إلى التواصل مع الشعوب، خلافا لما يروجه البعض من محاولات تشويه وتشويش".

وأضاف: “رسالة المملكة واضحة، وهي الحرص على مكونات كل بلد واحترام خصوصياته، وهو ما لمسته شخصيا سواء في مرحلة الشغور الرئاسي أو في ما يتعلق باتفاق الطائف. المملكة حريصة على جميع المكونات، اللبنانية، والسورية، والفلسطينية، دون تفضيل أو غلبة لطرف على آخر".”

وتابع المفتي زكريا: “المملكة تعمل على نشر الخير والمعرفة، من خلال مشاريعها ومراكزها، وهي موعودة باتفاقيات مرتقبة سيتم توقيعها قريبًا بين الحكومتين اللبنانية والسعودية. كل ذلك يعكس مكانة المملكة العربية السعودية كقائدة للعالمين العربي والإسلامي، والدور المحوري الذي تلعبه اليوم، وخصوصًا في ما يتعلّق بغزة من خلال المؤتمر المنعقد في نيويورك، ما يعكس رسالتها الواضحة في ترسيخ السلام".
مواضيع ذات صلة
العلامة فضل الله استقبل بخاري والعريضي ووفدا باسم الحريري
lebanon 24
30/07/2025 15:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: يجب سحب السلاح والمال الإيراني كي نتعامل مع حزب الله على أنه شأن لبناني (الحدث)
lebanon 24
30/07/2025 15:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل في تخريج طلاب ثانوية بكفيا الرسمية: أملنا كبير بالمستقبل
lebanon 24
30/07/2025 15:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني على منصة إكس: نصر من الله وفتح قريب إيران ستتغلب على الكيان الصهيوني بإذن الله
lebanon 24
30/07/2025 15:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:54 | 2025-07-30
08:45 | 2025-07-30
08:30 | 2025-07-30
08:28 | 2025-07-30
08:26 | 2025-07-30
08:25 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24