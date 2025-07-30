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لبنان

بيان جديد لـ"طيران الشرق الأوسط".. ماذا أعلنت فيه عن تأجيل بعض الرحلات؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:23
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اصدرت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية،  بيانا اليوم قالت فيه انه" عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 29 تموز 2025 حول تعديل جدول رحلات شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، تعلن الشركة أنه لأسباب تشغيلية سيتم تأخير مواعيد رحلات الشركة بتاريخ 4  و 5 آب 2025 من والى لاغوس - أكرا- أبيدجان لتصبح كالتالي:
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1-    تأخير مواعيد اقلاع رحلة ME571/ME572 من والى لاغوس - ابيدجان يوم 4 آب 2025 لتصبح:
توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
16:30    02:05    لاغوس    بيروت    ME 571
21:30    07:20    ابيدجان    لاغوس     ME 571
23:15    09:30    لاغوس    ابيدجان    ME 572
(+1) 2:30    13:30    بيروت     لاغوس      ME 572 
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة         (+1) الاقلاع من لاغوس فجر 05 آب
2-    تأخير مواعيد اقلاع رحلة ME575/ME576 من والى أكرا - ابيدجان السابق تقديم تاريخ اقلاعها من 6 آب الى 5 آب بحيث ستكون بتاريخ 5 آب وفقاً للمواعيد التالية :
توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
06:05    02:05    أكرا    بيروت    ME 575
10:30    06:30    ابيدجان    أكرا     ME 575
13:10    09:10    أكرا    ابيدجان    ME 576
15:10    11:10    بيروت     أكرا      ME 576
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة         
 يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها".
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