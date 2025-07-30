30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان جديد لـ"طيران الشرق الأوسط".. ماذا أعلنت فيه عن تأجيل بعض الرحلات؟
Lebanon 24
30-07-2025
|
07:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
اصدرت شركة
طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية
، بيانا اليوم قالت فيه انه" عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 29
تموز
2025 حول تعديل جدول رحلات
شركة طيران الشرق الأوسط
- الخطوط الجوية
اللبنانية
، تعلن الشركة أنه لأسباب تشغيلية سيتم تأخير مواعيد رحلات الشركة بتاريخ 4 و 5 آب 2025 من والى لاغوس - أكرا-
أبيدجان
لتصبح كالتالي:
Advertisement
1- تأخير مواعيد اقلاع رحلة ME571/ME572 من والى لاغوس - ابيدجان يوم 4 آب 2025 لتصبح:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
16:30 02:05 لاغوس بيروت ME 571
21:30 07:20 ابيدجان لاغوس ME 571
23:15 09:30 لاغوس ابيدجان ME 572
(+1) 2:30 13:30 بيروت لاغوس ME 572
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من لاغوس فجر 05 آب
2- تأخير مواعيد اقلاع رحلة ME575/ME576 من والى أكرا - ابيدجان السابق تقديم تاريخ اقلاعها من 6 آب الى 5 آب بحيث ستكون بتاريخ 5 آب وفقاً للمواعيد التالية :
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:05 02:05 أكرا بيروت ME 575
10:30 06:30 ابيدجان أكرا ME 575
13:10 09:10 أكرا ابيدجان ME 576
15:10 11:10 بيروت أكرا ME 576
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها".
مواضيع ذات صلة
بيان من طيران "الشرق الأوسط" يتعلّق برحلة الأحد إلى أثينا
Lebanon 24
بيان من طيران "الشرق الأوسط" يتعلّق برحلة الأحد إلى أثينا
30/07/2025 16:00:54
30/07/2025 16:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد من طيران الشرق الأوسط... إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيان جديد من طيران الشرق الأوسط... إليكم تفاصيله
30/07/2025 16:00:54
30/07/2025 16:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران الشرق الأوسط تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق ليوم الثلاثاء
Lebanon 24
طيران الشرق الأوسط تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق ليوم الثلاثاء
30/07/2025 16:00:54
30/07/2025 16:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران الشرق الاوسط تعلن تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول والقاهرة وميلانو
Lebanon 24
طيران الشرق الاوسط تعلن تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول والقاهرة وميلانو
30/07/2025 16:00:54
30/07/2025 16:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر المعلومات عن التشكيلات القضائيّة... هذا ما سيفعله وزير العدل
Lebanon 24
آخر المعلومات عن التشكيلات القضائيّة... هذا ما سيفعله وزير العدل
08:54 | 2025-07-30
30/07/2025 08:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مراد استقبل وفدا من "حزب الله".. وتشديد على تطبيق اتفاق الطائف
Lebanon 24
مراد استقبل وفدا من "حزب الله".. وتشديد على تطبيق اتفاق الطائف
08:45 | 2025-07-30
30/07/2025 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الزين عرضت تقدم خطة العمل خلال مئة يوم
Lebanon 24
الزين عرضت تقدم خطة العمل خلال مئة يوم
08:30 | 2025-07-30
30/07/2025 08:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة بحث مع سفير الصين في التعاون التكنولوجي
Lebanon 24
وزير الصناعة بحث مع سفير الصين في التعاون التكنولوجي
08:28 | 2025-07-30
30/07/2025 08:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "إئتلاف استقلال القضاء".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "إئتلاف استقلال القضاء".. هذا ما جاء فيه
08:26 | 2025-07-30
30/07/2025 08:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة
Lebanon 24
غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة
09:07 | 2025-07-29
29/07/2025 09:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
Lebanon 24
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
02:45 | 2025-07-30
30/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة السهيلة... حادثة مروعة حصلت بسبب موقف سيارة
Lebanon 24
في منطقة السهيلة... حادثة مروعة حصلت بسبب موقف سيارة
09:46 | 2025-07-29
29/07/2025 09:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بين سطور تغريدة براك.. هل رفضت واشنطن الرد اللبناني؟
Lebanon 24
ما بين سطور تغريدة براك.. هل رفضت واشنطن الرد اللبناني؟
10:00 | 2025-07-29
29/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:00 | 2025-07-29
29/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:54 | 2025-07-30
آخر المعلومات عن التشكيلات القضائيّة... هذا ما سيفعله وزير العدل
08:45 | 2025-07-30
مراد استقبل وفدا من "حزب الله".. وتشديد على تطبيق اتفاق الطائف
08:30 | 2025-07-30
الزين عرضت تقدم خطة العمل خلال مئة يوم
08:28 | 2025-07-30
وزير الصناعة بحث مع سفير الصين في التعاون التكنولوجي
08:26 | 2025-07-30
بيان من "إئتلاف استقلال القضاء".. هذا ما جاء فيه
08:25 | 2025-07-30
ورشة بريطانيّة لتوسعة مركز الجيش في تلة النبي عويضة
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
30/07/2025 16:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
30/07/2025 16:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
30/07/2025 16:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24