Advertisement

لبنان

الخازن وصابر زارا وزير الداخلية: لمعالجة ظاهرة الدعارة والتفلت في المعاملتين

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1398507-638894842595230372.png
Doc-P-1398507-638894842595230372.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب فريد هيكل الخازن ورئيس بلدية زوق مصبح ايلي صابر، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه لبنان والمنطقة. 
Advertisement
كما تناول البحث الوضع القائم في منطقة المعاملتين، خصوصًا ظاهرة الدعارة والتفلّت الأخلاقي، حيث شدّد النائب الخازن  وفق بيان عن مكتبه" على ضرورة ضبط هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة المنطقة وسكانها وتلحق الضرّر بالمجتمع ككل".
بدوره، أكد الوزير الحجار" حرصه على متابعة هذا الملف"، مشيرًا إلى ان "سلسلة إجراءات وتدابير ستتخذ بهدف الحد من هذه الظواهر، حفاظًا على النظام العام".
مواضيع ذات صلة
فريد هيكل الخازن: جريمة المعاملتين صدمة تهزّ الضمير
lebanon 24
30/07/2025 18:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي : آليّة تنظيمية جديدة لمعالجة معاملات الإستشفاء المتعلّقة بالولادة
lebanon 24
30/07/2025 18:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وديع الخازن اتصل بوزير الداخلية مهنئا
lebanon 24
30/07/2025 18:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مَنْ يحمي الدعارة في الحمرا؟
lebanon 24
30/07/2025 18:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2025-07-30
11:00 | 2025-07-30
10:56 | 2025-07-30
10:53 | 2025-07-30
10:30 | 2025-07-30
10:29 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24