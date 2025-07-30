الخازن وصابر زارا وزير الداخلية: لمعالجة ظاهرة الدعارة والتفلت في المعاملتين

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زار النائب ورئيس بلدية زوق مصبح ، والبلديات ، في مكتبه في الوزارة. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه والمنطقة.كما تناول البحث الوضع القائم في منطقة المعاملتين، خصوصًا ظاهرة الدعارة والتفلّت الأخلاقي، حيث شدّد النائب الخازن وفق بيان عن مكتبه" على ضرورة ضبط هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة المنطقة وسكانها وتلحق الضرّر بالمجتمع ككل".بدوره، أكد الوزير " حرصه على متابعة هذا الملف"، مشيرًا إلى ان "سلسلة إجراءات وتدابير ستتخذ بهدف الحد من هذه ، حفاظًا على النظام العام".