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لبنان

قدور استقبل منسق "هيئة لقاء الأحزاب في الشمال"

Lebanon 24
30-07-2025 | 08:15
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استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي محمود قدور، في حضور مدير مكتب رئيس المجلس الشيخ احمد عاصي، منسق "هيئة لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والاسلامية" في الشمال الدكتور جاك رستم.
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وكانت الزيارة مناسبة للتأكيد على ضرورة التلاقي والتواصل بين مختلف الأطياف اللبنانية والمكونات الوطنية لما فيه مصلحة شعبنا وأمتنا.

ودعا المجتمعون الى "المزيد من التضامن بين اللبنانيين أمام التحديات التي تواجهنا في الداخل وفي الاقليم في ظل التوسع الصهيوني العدواني باتجاه بلادنا العربية والإسلامية".

وأكد المجتمعون "الوقوف إلى جانب قصايانا العربية المركزية وحق شعوبنا بمقاومة الاعتداءات الإسرائيلية، منددين بإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الكيان الصهيوني في فلسطين، والإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة نتياهو المجرمة بحق الفلسطينيين في غزة الجريحة".
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