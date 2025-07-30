قدور استقبل منسق "هيئة لقاء الأحزاب في الشمال"

Advertisement

استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي محمود قدور، في حضور مدير مكتب رئيس المجلس الشيخ احمد عاصي، منسق "هيئة لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والاسلامية" في الدكتور جاك رستم.وكانت الزيارة مناسبة للتأكيد على ضرورة التلاقي والتواصل بين مختلف الأطياف والمكونات الوطنية لما فيه مصلحة شعبنا وأمتنا.ودعا المجتمعون الى "المزيد من التضامن بين اللبنانيين أمام التحديات التي تواجهنا في الداخل وفي الاقليم في ظل التوسع الصهيوني العدواني باتجاه بلادنا العربية والإسلامية".وأكد المجتمعون "الوقوف إلى جانب قصايانا العربية المركزية وحق شعوبنا بمقاومة الاعتداءات ، منددين بإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الكيان الصهيوني في ، والإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة نتياهو المجرمة بحق في غزة الجريحة".