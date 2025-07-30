Advertisement

لبنان

وزير الصناعة بحث مع سفير الصين في التعاون التكنولوجي

Lebanon 24
30-07-2025 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1398520-638894861700592785.png
Doc-P-1398520-638894861700592785.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع السفير الصيني في لبنان تشن تشواندونغ  في سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا كيفية زيادة تصدير المنتوجات الصناعية اللبنانية.
Advertisement

وعرضا اعادة تفعيل الخدمات القنصلية من اجل تسهيل اصدار تأشيرات سفر للصناعيين والتجار اللبنانيين الى الصين.

وأكد عيسى الخوري أن" لبنان يعوّل كثيراً على دور الصين الريادي والمتقدّم في صناعة التكنولوجيا وعلى امكانية تطوير صناعات تكنولوجية بمشاركة شابات وشباب لبنانيين ذي مهارة عالية".
مواضيع ذات صلة
نصار بحث مع سفير إسباني في التعاون قضائيا وقانونيا
lebanon 24
30/07/2025 18:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عربيد بحث مع السفير الأردني في التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي
lebanon 24
30/07/2025 18:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل بحث وسفير بلجيكا في التعاون القضائي والقانوني
lebanon 24
30/07/2025 18:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة بحث في فرص تطوير القطاع الخاص اللبناني مع الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
30/07/2025 18:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2025-07-30
11:00 | 2025-07-30
10:56 | 2025-07-30
10:53 | 2025-07-30
10:30 | 2025-07-30
10:29 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24