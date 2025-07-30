وزير الصناعة بحث مع سفير الصين في التعاون التكنولوجي

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بحث جو مع السفير الصيني في تشن تشواندونغ في سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا كيفية زيادة تصدير المنتوجات الصناعية .وعرضا اعادة تفعيل الخدمات القنصلية من اجل تسهيل اصدار تأشيرات سفر للصناعيين والتجار اللبنانيين الى .وأكد أن" لبنان يعوّل كثيراً على دور الصين الريادي والمتقدّم في صناعة التكنولوجيا وعلى امكانية تطوير صناعات تكنولوجية بمشاركة شابات وشباب لبنانيين ذي مهارة عالية".