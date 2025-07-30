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لبنان
رئيس بلدية طرابلس إلتقى وفداً من إتحاد الشباب الوطني
Lebanon 24
30-07-2025
|
08:59
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استقبل رئيس بلدية
طرابلس
الدكتور
عبد الحميد كريمة
وفداً من
اتحاد الشباب الوطني
برئاسة مسؤوله خالد العدس بحضور مسؤول العلاقات العامة في البلدية
فراس حمزة
.
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قدم الوفد التهنئة للدكتور كريمة على انتخابه رئيساً متمنياً له وللمجلس البلدي التوفيق والنجاح.
وعرض للأنشطة والمبادرات الثقافية والتربوية والشبابية المتنوعة التي ينظمها الإتحاد والدور الذي تلعبه لجنتي"مكافحة المخدرات" و"الآثار والتراث" وبرنامج أنشطته التربوية والثقافية والشبابية
القادمة
متمنيا التعاون مع البلدية في تنفيذها.
بدوره أكد رئيس البلدية " قناعته بضرورة التعاون مع الجمعيات الشبابية والأهلية"، مثنياً على "دور الإتحاد ولجانه ولا سيما في التوعية على آفة المخدرات والاهتمام بآثار المدينة والأنشطة الثقافية الهادفة"، مؤكداً "استعداد البلدية للتعاون لما فيه مصلحة طرابلس وشبابها".
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