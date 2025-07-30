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لبنان

الاشغال: انتهاء الأعمال على جسر الفيدار قبل المهلة المحددة

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:03
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اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان" الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل لفاصل التمدّد والانكماش العائد لجسر الفيدار، ضمن إطار الخطة الوطنية الشاملة لتأهيل وصيانة الجسور والطرقات "لبنان على السكّة" في مختلف المناطق اللبنانية".
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ولفتت الى ان "هذه الأعمال أُنجزت قبل المهلة الزمنية المحددة، على الرغم من التحديات اللوجستية وضغط السير، مع الإشارة إلى أنّ الأشغال نُفّذت خلال ساعات الليل للحدّ من تأثيرها على حركة المرور، ووفق أعلى معايير السلامة العامة".
 
واذ توجهت" ببالغ التقدير إلى المواطنين على صبرهم وتفهّمهم خلال فترة الأشغال"، دعت إلى" المزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، إذ من المرتقب أن تنطلق أعمال مماثلة على جسر غزير، وفق الجدول الزمني المُعدّ مسبقًا".

واكدت" التزامها التام بسلامة المواطنين، ومتابعة تنفيذ مشاريع تأهيل الجسور والطرقات بكفاءة عالية واحترافية، سعيًا إلى تحسين البنى التحتية وتعزيز جودة التنقّل، مع التأكيد  أن الإرباكات الموقّتة التي ترافق الورش تصبّ في مصلحة عامة وتؤدّي إلى نتائج طويلة الأمد". 
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