في ليلة المتاحف.. زياد الرحباني كلل واجهة المتحف الوطني

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ارتأى غسان سلامة ان تكون فعالية "ليلة المتاحف" لهذا العام تحية خاصة الى المبدع زياد ، وتكللت واجهة المتحف الوطني عبر الاضاءة الفنية اسم وصورة زياد الرحباني مع فيديو وهو يندن أغنيته الشهيرة "عايشة وحدها بلاك". وتوافق مع فيلم تضمن اضاءات على المعالم الاثرية والتاريخية، وذلك في مقر المتحف الوطني، بحضور للاثار المهندس سركيس .كما فتحت المتاحف ابوابها امام الزوار، في وصيدا وجبيل وطرابلس.وقال وزير الثقافة: "أنا لا أصدق عيني، أتنقل من متحف الى متحف وأرى آلاف اللبنانيين وربما عشرات الآلاف يتنقلون من متحف إلى آخر، وخصوصا أمام هذا الصرح العظيم الذي هو المتحف الوطني حيث يحتشد الآن الآلاف منهم بانتظار دورهم لزيارة الآثار والتراث الذي هو جزء من هويتنا".اضاف: "ليلة المتاحف" فكرة أطلقناها منذ أكثر من 20 عاما، ولكنها توقفت لستة أعوام بسبب الحرب وكورونا والضائقة المالية. ولكن اليوم كل متاحف مفتوحة أمام اللبنانيين من دون أي مقابل، والانتقال إليها مجاني أيضا، من خلال باصات النقل المشترك. وإنني أرى في هذا الجمع العظيم استجابة اللبنانيين الواسعة الصادقة والمتحمّسة لتراثهم وآثارهم ومتاحفهم، وهذا الأمر من شأنه أن يثلج صدور الكثيرين".وتابع: "أشكر كل الذين حضّروا لهذه الليلة العظيمة، للآثار التي عملت بجهد لإنجاح هذا اليوم، وأشكر زميلي شويري الذي عمل منذ 6 أشهر لإنجاح هذا الحدث، كما أشكر الإعلاميين الذين جاؤوا لتغطية هذا الحدث. وأشكر أولا الآلاف من اللبنانيين الذين استجابوا لدعوتنا وجاؤوا الليلة لزيارة هذه الأماكن الرمزية من تاريخهم وحضارتهم وثقافتهم. أحييكم جميعا، وأتمنى أن يطول الليل كفاية لكي يتمكن كل هؤلاء من أن يزوروا متحفا بعد آخر، في عاصمتنا الحبيبة وفي مدن أخرى، تجري فيها تظاهرات من نفس النوع في عموم الأراضي من إلى إلى غيرها من الأماكن".وعن تكريم الراحل زياد الرحباني، قال سلامة: "هل من لفتة لزياد الرحباني، لن تفاجأوا أن نبدأ سهرتنا بتحية إلى الحبيب زياد الرحباني، فكانت الأضواء على درج المتحف التي أضاءت بالأماكن الأثرية في لبنان في لعبة ضوئية فنية مميزة".وردا على سؤال عما إذا كان لبنان سيستكمل صيفه بعد التهديدات بالحرب، قال: "لبنان سيستمر ويعيش ويحيا ويناضل ويعمل ويحضر ويفتح متاحفه وكأن لا عدو يتربّص به. نحن نعلم أن هذا العدو متربص بنا ولكن الطريقة الأفضل للرد عليه هو تمسكنا بتراثنا وثقافتنا ومتاحفنا".وقدر عدد زوار المتاحف التي شاركت في هذه الفعالية بأكثر من 20 الفا.