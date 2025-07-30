رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني شارك في فعاليات ليلة المتاحف في المدينة

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شارك رئيس إتحاد بلديات رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي مع ممثل خلف، في فعاليات ليلة المتاحف في مدينة صيدا مساء أمس، حيث جالا على المتاحف والمراكز التراثية في المدينة التي خصصت للدخول بالمجان، وذلك بمشاركة : هشام جرادي، رامي بشاشة، يوسف طعمة، مصطفى البزري، أحمد شعيب، وائل قصب ومستشارة حجازي وفاء شعيب.استهلت الجولة بزيارة قصر دبانة، حيث استقبلتهم مديرته ألفت البابا، فخان صاصي واستقبلهم أنطوان صاصي، وقد تزامنت الزيارة مع جولة للنائب الدكتور وعقيلته إيمان في أرجاء التراثي.بعد ذلك، جال الزائرون في الحمام الجديد مع صاحبه المهندس سعيد باشو، ثم متحف الصابون التابع لمؤسسة عودة حيث استقبلتهم مديرته دانا مزهر موسى، ثم في خان الإفرنج حيث كان في إستقبالهم ممثلون عن مؤسسة .حجازيوقال حجازي: "ليلة ثقافية بامتياز غصت فيها متاحف ومراكزها التراثية بالناس والزوار لتعكس هذا الجو الصيداوي الجميل ولياليه الحلوة. وبهذه المناسبة، أشكر وزارة الثقافة على هذا المشروع وعلى دعمها، ولجنة التربية والثقافة في بلدية صيدا تعمل في هذا الاطار. كما أشكر أصحاب المتاحف والخانات والحمام الجديد على استضافتهم لفعاليات ليلة المتاحف".ودعا "المواطنين والوفود السياحية الى زيارة مدينة صيدا ومشاهدة هذا التراث الغني وهذه الثقافة الرائعة الموجودة داخل المدينة" .جرادي، قال رئيس لجنة التربية والثقافة في هشام جرادي: "أهمية ليلة المتاحف أنها حفزت المواطنين على زيارة صيدا والتعرف على معالمها التراثية والمتاحف وغيرها، وهذا حدث ثقافي وسياحي مهم لمدينة صيدا. ونحن في البلدية نشجع مثل هذه المبادرات والفعاليات، ونشكر وزارة الثقافة على كل جهودها في هذا المجال".