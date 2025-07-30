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لبنان
جابر التقى منسى.. وعرض للوضع العام
Lebanon 24
30-07-2025
|
10:01
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اتفق وزيرا المالية
ياسين جابر
والدفاع ميشال منسى على التشديد حول ضرورة أن يستعجل
مجلس شورى الدولة
البت بقراره وقف التنفيذ الذي أصدره حيال الطعن بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين تجنباً لأن يؤدي التأخير إلى حرمان هؤلاء من المنحة المالية الشهر المقبل.
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جاء ذلك في خلال لقاء جمع الوزيرين جابر ومنسى في
وزارة المالية
، حيث جرى عرض لمجمل الوضع العام والمسائل المشتركة بين وزارتي المالية والدفاع.
اجتماع مجلس إدارة
كازينو لبنان
وعقد الوزير جابر اجتماعاً مع مجلس إدارة كازينو
لبنان
جرى في خلاله استعراض العلاقة بين وزارة المالية والكازينو خصوصاً منذ بدء عملية ادخال ألعاب الـ online.
وتطرق المجتمعون الى طريقة المعتمدة في احتساب المصاريف والاعتراضات من قبل وزارة المالية إزاء انخفاض الحصة المالية المقرّة لها.
ووضع الوزير جابر اعضاء مجلس الادارة في مضمون المذكرة التي كان وجهها سابقاً الى
مجلس الوزراء
حيال هذه المسألة والاجراءات التي تراها الوزارة لتصحيح الخلل الحاصل، كما وضعهم في طرح الوزارة قبل أشهر مناقصة لتلزيم عملية تدقيق المصاريف للتأكد من حصولها على حقوقها كاملة. يُذكر أن وزارة المالية كانت راسلت كل المؤسسات والشركات التي يتوجب عليها عائدات لوزارة المالية الى وجوب التدقيق وذلك ضبطاً لعائدات
المالية العامة
والمبادرة الى تصحيح اي خلل يحرم خزينة الدولة من ايراداتها المستحقة.
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