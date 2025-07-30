جابر التقى منسى.. وعرض للوضع العام

اتفق وزيرا المالية والدفاع ميشال منسى على التشديد حول ضرورة أن يستعجل البت بقراره وقف التنفيذ الذي أصدره حيال الطعن بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين تجنباً لأن يؤدي التأخير إلى حرمان هؤلاء من المنحة المالية الشهر المقبل.

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جاء ذلك في خلال لقاء جمع الوزيرين جابر ومنسى في ، حيث جرى عرض لمجمل الوضع العام والمسائل المشتركة بين وزارتي المالية والدفاع.



اجتماع مجلس إدارة

وعقد الوزير جابر اجتماعاً مع مجلس إدارة كازينو جرى في خلاله استعراض العلاقة بين وزارة المالية والكازينو خصوصاً منذ بدء عملية ادخال ألعاب الـ online.

وتطرق المجتمعون الى طريقة المعتمدة في احتساب المصاريف والاعتراضات من قبل وزارة المالية إزاء انخفاض الحصة المالية المقرّة لها.

ووضع الوزير جابر اعضاء مجلس الادارة في مضمون المذكرة التي كان وجهها سابقاً الى حيال هذه المسألة والاجراءات التي تراها الوزارة لتصحيح الخلل الحاصل، كما وضعهم في طرح الوزارة قبل أشهر مناقصة لتلزيم عملية تدقيق المصاريف للتأكد من حصولها على حقوقها كاملة. يُذكر أن وزارة المالية كانت راسلت كل المؤسسات والشركات التي يتوجب عليها عائدات لوزارة المالية الى وجوب التدقيق وذلك ضبطاً لعائدات والمبادرة الى تصحيح اي خلل يحرم خزينة الدولة من ايراداتها المستحقة.