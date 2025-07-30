نداء من "نقابة المعلمين" إلى وزير المالية.. ماذا فيه؟

طالب لنقابة المعلمين في بيان اثر اجتماعه الدوري، بمشاركة رؤساء الفروع، " بالإسراع في إعداد مرسوم الاعتماد اللازم بقيمة 650 مليار لمصلحة صندوق تقاعد أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة، وإحالته إلى ، تمهيداً لإقراره في مجلس النواب".

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ولفت المجلس الى أن "هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب معالي الوزير نفسه، ولا سيما أن المنحة صدرت بقانون، لكن لم يُدرج الاعتماد لها ضمن الموازنة العامة ولم يتم اعتماده رسميا حتى تاريخه، لذلك من الضروري إقرارها من جديد بقانون ".



وأعلن أنه "بناء على تعديل الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، تقرر تحديد رسمَي الانتساب والتجديد للنقابة على النحو الآتي: 30 دولارا سنويا رسم الانتساب، و25 دولاراً سنوياً رسم التجديد".



ورأى المجلس أن "المبلغ الجديد يعتبر منسجما مع الحد الأدنى الجديد للأجور، إلا أنه حرصا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، قرر الاستمرار بالرسوم القديمة حتى 30 أيلول 2025، على أن يطبق الرسم الجديد بدءاً من 1 تشرين الأول 2025".







وأشار البيان الى أنه "تم الاتفاق مع شركة متخصصة في مجال ، على حضور الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي، لعرض برنامج تعليمي حديث حول دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج المدرسية، في إطار سعي النقابة إلى مواكبة التطورات التربوية المستجدة".



ولفت الى أن "المجتمعين ناقشوا ملفات الأساتذة المصروفين من عملهم قسرا في المدارس الخاصة، وتوقفوا عند المسارات القضائية المتعلقة بكل حالة، مؤكدين أن النقابة تتابع هذه الملفات حتى تحقيق العدالة واستعادة الحقوق".



