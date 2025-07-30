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لبنان

"اغتيالات".. هذا ما قد يشهده لبنان في المدى المنظور

Lebanon 24
30-07-2025 | 13:42
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نقلت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية قولها إنَّ "التصعيد المُقبل في لبنان لن يكون حرباً شاملة في المدى المنظور إنما سيكون أقرب إلى واقع لا تسوية ولا حرب".
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وتوقعت المصادر "استمرار الغارات الاسرائيلية المركزة والاغتيالات بالاضافة الى ضغط اقتصادي على البلد والتهديد بنقله من القائمة الرمادية الى القائمة السوداء".
 
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