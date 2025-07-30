"اغتيالات".. هذا ما قد يشهده لبنان في المدى المنظور

نقلت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية قولها إنَّ "التصعيد المُقبل في لن يكون حرباً شاملة في المدى المنظور إنما سيكون أقرب إلى واقع لا تسوية ولا حرب".

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وتوقعت المصادر "استمرار الاسرائيلية المركزة والاغتيالات بالاضافة الى ضغط اقتصادي على البلد والتهديد بنقله من الى ".