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لبنان

ما جديد نتائج الإمتحانات الرسمية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2025 | 15:43
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عُلم أنَّ إصدار نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الـ4 قد اقترب، في حين أنَّ اللجان المعنية تقوم بإدخال العلامات وتحميلها إلى نسخ إلكترونية لإصدارها.
 
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ووفقاً للمصادر، فإنَّ وزارة التربية ستُصدر بياناً مفصلاً تعلن فيه موعد صدور النتائج بشكل رسميّ.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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