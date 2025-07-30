ما جديد نتائج الإمتحانات الرسمية؟

عُلم أنَّ إصدار نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الـ4 قد اقترب، في حين أنَّ اللجان المعنية تقوم بإدخال العلامات وتحميلها إلى نسخ إلكترونية لإصدارها.

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ووفقاً للمصادر، فإنَّ وزارة التربية ستُصدر بياناً مفصلاً تعلن فيه موعد صدور النتائج بشكل رسميّ.