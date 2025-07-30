عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "في مثل هذا اليوم قبل عام، قضى جيش الدفاع على المدعو الذراع اليمنى للمدعو . ومنذ ذلك الحين؟ بدأت احجار الدومينو في تسقط الواحدة تلو الأخرى حتى وجهنا ضربة قاتلة له ولقيادته التي جرّت إلى هذه الحرب لإسناد دواعش المجرمين. ومنذ تلك اللحظة تغيّر كل شيء".

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وأضاف: "رسالة العملية كانت مدوية انذاك مثل اليوم، وإسرائيل لن تتردد في حماية امن مواطنيها. من يهدّد أمن مواطني لن يجد مأوى آمنًا في حتى لو استغرق الأمر وقتًا، سنصل إليه".