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لبنان

عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 15:54
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "في مثل هذا اليوم قبل عام، قضى جيش الدفاع على المدعو فؤاد شكر الذراع اليمنى للمدعو حسن نصرالله. ومنذ ذلك الحين؟ بدأت احجار الدومينو في حزب الله تسقط الواحدة تلو الأخرى حتى وجهنا ضربة قاتلة له ولقيادته التي جرّت لبنان إلى هذه الحرب لإسناد دواعش حماس المجرمين. ومنذ تلك اللحظة تغيّر كل شيء".
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وأضاف: "رسالة العملية كانت مدوية انذاك مثل اليوم، وإسرائيل لن تتردد في حماية امن مواطنيها. من يهدّد أمن مواطني إسرائيل لن يجد مأوى آمنًا في الشرق الأوسط حتى لو استغرق الأمر وقتًا، سنصل إليه".
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