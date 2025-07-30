الحجار بحث مع الخازن ورئيس بلدية ذوق مصبح مسألة الأمن في المعاملتين والشارع البحري

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه، النائب فريد هيكل ، يرافقه رئيس بلدية ذوق مصبح صابر.

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وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة في البلاد والبحث في المسائل المتعلقة بالأمن في المعاملتين والشارع البحري.

وأكد وزير الداخلية "أهمية ضبط المخالفات وتعزيز الأمن"، واعدا بـ"إيلاء هذا الملف المتابعة اللازمة من الأجهزة المختصة".

وفي السياق عينه، استقبل وزير الداخلية وفدا ضم رؤساء بلديات كريستوف ، فيصل إفرام وطبرجا البواري، ومختار غزير روبير التحومي، المحامي جورج همام، وأنطوني الدب.

أيضاً، التقى الحجار المحامي أبو فاضل، وتم التداول في الأوضاع العامة في البلاد.

وكذلك، استقبل وزير الداخلية وفداً من جمعية "فرسان مالطا" ضم رئيسها مروان صحناوي، مديرتها التنفيذية ليليا الخازن، وعلي قصقص. وخلال اللقاء، عرض الوفد نشاطات الجمعية والتعاون القائم بينها وبين مؤسسات الدولة.