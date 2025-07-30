"الثنائي الشيعي" بين المقاطعة والاستقالة

كتب جوني منيّر في" الجمهورية":كان مفهوماً أن يلفح التصعيد الواقع اللبناني، ونقطة الإرتكاز هنا سلاح « ». فالمطلوب وقف لعبة «تقطيع الوقت» التي تعتقد أنّ «الحزب » يمارسها عبر إغراق الحوارات في التفاصيل، لمنع الوصول إلى أي نتيجة. وفي المقابل، وانسجاماً مع التموضع الهجومي لإيران في كل أنحاء المنطقة،سيرفض «حزب الله » القرار المطلوب، وسيعمد أولاً وبالتفاهم الكامل مع ، إلى مقاطعة جلسة الحكومة المخصصة لسلاح «حزب الله » الثلاثاء المقبل، وسيعمد أيضاً إلى التلويح بخطوة الإستقالة من الحكومة. وتصبح المعادلة هنا أكثر وضوحاً: ضغط أميركي تدعمه لفك الإرتباط نهائياً بين ولبنان من خلال حسم مسألة سلاح «حزب الله »، وفي المقاب تتعمل شن هجوم معاكس عبر تهديد استمرارية الحكومة، ركيزة التركيبة الجديدة التي رعت واشنطن والرياض ولادتها بعد نتائج الحرب التي شنتها على . والخطورة هنا أنّ هذه المنازلة الجديدة ستنزلق بسرعة في اتجاه التسخين العسكري والخنق الإقتصادي. فالقرار الأميركي ووفق المشهد العريض، لن يحتمل أي عودة إلى الوراء، لا بل العكس. وأما إيران والتي تلقّت ضربات عسكرية كبيرة طاولت برنامجها النووي وهيبتها كدولة إقليمية كبرى، تبدو كمن يلعب «صولد »، وهي التي تريد تعويض خسارة ردعها النووي بإعادة إحياء ما أمكن من مخالبها الإقليمية لا العكس. الصيف حار بلاشك، لكن الخريف سيكون أكثر سخونة على ما يبدو.

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