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لبنان
تحذيرات جدية.. شرقا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
31-07-2025
|
01:15
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كشفت مصادر مطلعة "أن تحذيرات ديبلوماسية وصلت مؤخرًا إلى
لبنان
، مباشرةً أو عبر أطراف سياسية، تدعو إلى التعاطي بجدية مع التهديدات الأمنية المتصاعدة عند الحدود الشرقية".
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وبحسب المعلومات "فإن التحذيرات تتحدث عن مخاطر محتملة قد تستغلها جهات متطرفة أو خلايا نائمة لتنفيذ عمليات مفاجئة في ظل التراخي الحاصل في الرقابة والانتشار".
ولفتت المصادر "إلى أن هذه التنبيهات جاءت في سياق تقارير إقليمية تتابع عن كثب تحركات مشبوهة على طول الخط الشرقي، ما يستوجب رفع مستوى الجهوزية الأمنية وتفعيل التنسيق بين الأجهزة تحسبًا لأي تطورات غير محسوبة".
المصدر:
لبنان 24
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