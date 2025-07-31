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لبنان

"ملتقى التأثير المدني": متى يصدق شبه الدولة أنه يستطيع أن يكون دولة؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 01:32
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كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "متى يصدق شبه الدولة أنه يستطيع أن يكون دولة؟ هي ذي المعادلة الإشكالية. الإرتباك، مع الانسياق لبنيان بالتراضي، يزهق البراغماتية المناقضة حتى لتحقق مستحيلات. في هذين، الإرتباك مع البنيان بالتراضي، لا ينفع ابتداع المخارج الإنشائية من ناحية، ويوجع انتظار كلمة سر، من هنا وثمة، من ناحية أخرى. شبه الدولة إلى الدولة الجدية، هكذا ننقذ لبنان. عدا ذلك، هدر للفرصة مهما نظر أولئك المعتقدين بأن فلسفة الفرصة النادرة، مراهقة سياسية. حمى الله لبنان".
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وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول: "كفى ارتباكا وهدرا للفرصة".
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