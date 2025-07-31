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لبنان

بيان لجمعية المبرّات الخيرية.. إليكم مضمونه

Lebanon 24
31-07-2025 | 02:16
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تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا معلومات مغلوطة تدّعي انتماء جمعية المبرّات الخيرية لجهة سياسية معيّنة.
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تؤكد الجمعية بشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. إن جمعية المبرّات الخيرية هي مؤسسة خيرية إنسانية مستقلة، لا ترتبط بأي طرف أو حزب سياسي، ولا تشارك في أي نشاط سياسي.
إزاء ما يتم تداوله، تهيب الجمعية بوسائل الإعلام كافة توخي الدقة والمسؤولية المهنية في نشر أي معلومات تخصّها. وتدعو للرجوع إلى مصادرها الرسمية للتأكد من صحة ما يُنشر أو يُنسب إليها.
وتؤكد الجمعية استعدادها للرد على أي استفسارات من قبل وسائل الإعلام، عن طريق التواصل مع الدائرة الإعلامية للجمعية على الأرقام التالية: 01822221 - 03208782
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