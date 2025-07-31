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لبنان

القطاع الغربي في اليونيفيل: الإبلاغ عن 73 ذخيرة غير منفجرة حفاظًا على سلامة المدنيين

Lebanon 24
31-07-2025 | 02:53
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لا تزال سلامة وأمن السكان المدنيين في جنوب لبنان أولوية مطلقة بالنسبة إلى القطاع الغربي من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، الذي يواصل العمل بعزم تام، ووفقًا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
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خلال الأشهر الستة الماضية، نفذ حفظة السلام في القطاع الغربي أنشطة تهدف إلى الحد من المخاطر على السكان، حيث تمكنوا من رصد والإبلاغ عن 73 ذخيرة غير منفجرة (UXO). وتم إبلاغ الجيش اللبناني (LAF) على الفور بكل حالة اكتشاف، لتتمكن وحداته المختصة من التدخل السريع وتنظيف وتأمين المناطق الخطرة المحتملة.

تجري هذه العمليات بشكل مستقل أو بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ما يعكس التزامًا مشتركًا بحماية المجتمعات المحلية ومنع وقوع حوادث قد تهدد حياة المدنيين، خصوصًا الأطفال والمزارعين الذين غالبًا ما يكونون عرضة للمخاطر الكامنة في الأرض.

وخلال أحدث العمليات الميدانية، قدّم حفظة السلام دعمهم للجيش اللبناني في عمليات تفتيش وتأمين المناطق التي تحتوي على ذخائر غير منفجرة، مثل الألغام والذخائر المهجورة. وقد سمح هذا التعاون بإزالة التهديدات المحتملة وإعادة أجزاء من الأراضي لاستخدامها الآمن من قبل السكان.

وقد وجّه العميد نيكولا ماندوليسي، قائد القطاع الغربي في اليونيفيل، نداءً إلى سكان جنوب لبنان، قال فيه:

"من الضروري التذكير بأنه في حال العثور على أجسام مشبوهة من حيث الشكل أو الحجم أو المواد التي قد تكون مرتبطة بذخائر أو مكونات متفجرة، يُمنع منعًا باتًا لمسها أو العبث بها. فهذه الأجسام قد تكون شديدة الخطورة. ويجب إبلاغ الجيش اللبناني فورًا ليتمكّن خبراء المتفجرات من التدخل وضمان سلامة المنطقة."

تؤكّد اليونيفيل - القطاع الغربي استمرار تعاونها الوثيق مع الجيش اللبناني، والتزامها الثابت بحماية المدنيين، من خلال أنشطة يومية تشمل الوقاية والمراقبة وإزالة المخاطر، بهدف مشترك يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في جنوب لبنان.
 
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