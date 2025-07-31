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لبنان

دبوسي في مؤتمر "التحول الأخضر": لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية أممية

Lebanon 24
31-07-2025 | 04:03
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استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال مؤتمر "التحول الأخضر"، Green forward 2025 ، الذي نظّمته مؤسسة BIAT، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع المنظمة الدولية غير الحكومية SPARK، وبحضور رسمي واقتصادي وأكاديمي لافت.
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وأكد رئيس الغرفة توفيق دبوسي في كلمته الترحيبية الافتتاحية، أن "الاقتصاد الأخضر خيار استراتيجي لغرفة طرابلس الكبرى"، قائلاً: "نؤمن بأن التنمية الحقيقية هي تلك التي تحمي الإنسان وتحافظ على الطبيعة، ونسير بثقة في احتضان المبادرات البيئية وتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار من طرابلس الكبرى كمحور استراتيجي للتنمية الوطنية".
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