دبوسي في مؤتمر "التحول الأخضر": لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية أممية

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استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال مؤتمر "التحول الأخضر"، Green forward 2025 ، الذي نظّمته مؤسسة BIAT، بدعم من ، وبالشراكة مع المنظمة الدولية غير الحكومية SPARK، وبحضور رسمي واقتصادي وأكاديمي لافت.وأكد رئيس الغرفة في كلمته الترحيبية الافتتاحية، أن "الاقتصاد الأخضر خيار استراتيجي لغرفة طرابلس الكبرى"، قائلاً: "نؤمن بأن التنمية الحقيقية هي تلك التي تحمي الإنسان وتحافظ على الطبيعة، ونسير بثقة في احتضان المبادرات البيئية وتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار من طرابلس الكبرى كمحور استراتيجي للتنمية الوطنية".