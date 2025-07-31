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لبنان

احداث السويداء تقرب بين جنبلاط وارسلان.. وهذا ما يحضر له

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2025 | 04:15
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أشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان التقارب الذي حصل بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان ليس وليد ساعته بل تطور نتيجة الاحداث التي حصلت في السويداء، مشددة على ان اتصالات كانت تجري ما بين الجانبين تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة.
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وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى ان ارسلان قرر خوض الاستحقاق الانتخابي في العام 2026 شخصياً وعدم ترشيح نجله، على ان يكون بتحالف وثيق مع جنبلاط في كافة الدوائر الانتخابية، وان يشكلا لائحة واحدة، لافتة الى ان بعض التفاصيل لا تزال تعيق الاعلان النهائي عن هذا التحالف لا سيما بشأن المقعدين الدرزيين في بيروت وحاصبيا، في حين ان التوافق انجز في عاليه.
وعليه، تشير المعلومات الى ان جنبلاط اوعز الى المسؤولين في الحزب التقدمي بتقديم التسهيلات المطلوبة لارسلان لارساء التفاهم ما بينهما.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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