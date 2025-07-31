احداث السويداء تقرب بين جنبلاط وارسلان.. وهذا ما يحضر له

Advertisement

أشارت معلومات لـ" " الى ان التقارب الذي حصل بين رئيس السابق ورئيس ليس وليد ساعته بل تطور نتيجة الاحداث التي حصلت في السويداء، مشددة على ان اتصالات كانت تجري ما بين الجانبين تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة.وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى ان ارسلان قرر خوض الاستحقاق الانتخابي في العام 2026 شخصياً وعدم ترشيح نجله، على ان يكون بتحالف وثيق مع في كافة الدوائر ، وان يشكلا لائحة واحدة، لافتة الى ان بعض التفاصيل لا تزال تعيق الاعلان النهائي عن هذا التحالف لا سيما بشأن المقعدين الدرزيين في وحاصبيا، في حين ان التوافق انجز في عاليه.وعليه، تشير المعلومات الى ان جنبلاط اوعز الى المسؤولين في بتقديم التسهيلات المطلوبة لارسلان لارساء التفاهم ما بينهما.